Форум работников воспитания прошел в подмосковном центре «Авангард»

В День государственного флага на территории учебно-методического центра «Авангард» прошел форум работников воспитания и молодежной политики. На мероприятие под названием «Воспитание гражданина и патриота – фундамент национальной безопасности России» приехало более тысячи участников, среди которых был председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Главной частью форума стало пленарное заседание, где прозвучало около десяти выступлений. Одним из спикеров был Герой России, трехкратный олимпийский чемпион и сенатор Александр Карелин. Он рассказал о том, как спорт помогает воспитывать силу духа и любовь к Родине.

Игорь Брынцалов в своем обращении к участникам подчеркнул, что воспитание гражданина является основой национальной безопасности. Он отметил, что это во многом зависит от педагогов и важно, чтобы молодежь уважала традиции, знала историю, понимала ценности страны и относилась друг к другу с уважением. Также он напомнил, что российский флаг символизирует победы и достижения предков, борьбу за независимость и строительство сильной многонациональной России.

После официальной части гости смогли попробовать блюда полевой кухни и побывать на экскурсиях по территории центра «Авангард».