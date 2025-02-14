Форум по социальной газификации прошел в администрации округа Мытищи

В администрации городского округа Мытищи прошла встреча с жителями по вопросам социальной газификации. На мероприятии обсудили реализацию договоров на догазификацию в связи изменениями в региональной программе.

Специалисты акционерного общества «Мособлгаз» и представители администрации городского округа Мытищи вместе с жителями рассмотрели вопросы реализации договоров на догазификацию в связи с изменениями, внесенными в программу регионального правительства «Развитие газификации в Московской области до 2035 года».

Как отметили собравшиеся, обращения от горожан в основном касаются переноса сроков догазификации. Жители смогли оставить заявки, чтобы каждый случай рассмотрели в индивидуальном порядке. Все поступившие на совещании вопросы взяли на контроль.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что план газификации жилых домов на 2024 год выполнили в полном объеме.