Годовой план по газификации домов перевыполнили в Подмосковье

План по газификации жилых домов на 2024 год выполнили на 104% в Подмосковье. Об этом губернатору Андрею Воробьеву доложил глава «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Планировалось, что 41,1 тысячи жителей Подмосковья получат газ в 2024 году. По факту уже к началу декабря топливом обеспечили 42,8 тысячи абонентов и работа продолжается.

Глава «Мособлгаза» рассказал, что газификация ведется по двум направлениям. По программе губернатора топливо приходит в населенные пункты, где его раньше не было. В этом году таким образом дополнительно газифицировали дома еще 10 тысяч жителей.

Другое направление — это президентский проект социальной газификации. Трубы прокладывают в газифицированных ранее селах и деревнях, чтобы подключить к удобствам новых абонентов. В этом году по социальной газификации услуги получили почти 33 тысячи жителей.

Стабильность энергоснабжения — одна из центральных тем заседания правительства Подмосковья в этот понедельник. И большие, и малые населенные пункты часто зависят от устойчивости этой системы, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.