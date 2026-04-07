Форум о женщинах в бизнесе прошел в Подмосковье

7 апреля в Московской области состоялся форум «Женщины в бизнесе: опыт и перспективы». Событие собрало представителей бизнеса, власти и общественных организаций. Участники обсуждали меры поддержки и развитие взаимодействия для женщин-предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках форума были организованы экспертные выступления, панельные дискуссии и обмен опытом в сфере женского предпринимательства. Заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Жигарев рассказал о действующих мерах поддержки бизнеса. Он отметил, что в регионе действует широкий набор инструментов для развития предпринимательства.

«Мы предлагаем комплексную поддержку для развития бизнеса. В частности, действует субсидия на модернизацию и лизинг оборудования. А это 50% от произведенных затрат или авансового платежа по договору лизинга — но не более 10 млн рублей, и 50% затрат на приобретение отечественного оборудования — но не более 20 млн рублей», — рассказал Кирилл Жигарев.

Фонд микрофинансирования Московской области предоставляет микрозаймы до 5 млн рублей, а региональный Гарантийный фонд — поручительства по обязательствам в рамках кредитных договоров, договоров займа, банковской гарантии и лизинга. Также предпринимателям доступна нефинансовая поддержка: инжиниринговые услуги, популяризация продукции и содействие в регистрации товарных знаков и патентов.

Кроме того, была представлена федеральная программа «Мама-предприниматель», которая реализуется Минэкономразвития РФ. Региональный этап в Подмосковье в 2026 году стартует 14 сентября, победитель получит грант в размере 150 тыс. рублей.