Форум «День резидента» прошел в Мытищах

Площадкой для проведения «Дня резидента» стал индустриальный парк «Элма-Мытищи». Основная цель мероприятия — налаживание прочных бизнес-отношений между действующими участниками, потенциальными партнерами, представителями власти и ключевыми фигурами инвестиционной среды.

«Текущее состояние площадки вызывает искреннее восхищение. Проведена масштабная работа по модернизации, возведению новых производственных корпусов и улучшению инфраструктуры. Привлечение новых компаний и создание новых вакансий имеют огромное значение для экономики городского округа Мытищи», — отметила она.

Советник главы городского округа Елена Сетракова подчеркнула значительные изменения, произошедшие на территории индустриального парка за последние два года.

На встрече обсуждались актуальные вопросы, касающиеся механизмов воплощения инвестиционных инициатив, государственной помощи, перспектив экономического роста региона и совершенствования рабочих процессов.

«Элма-Мытищи» развивается динамично. Здесь успешно реализуют инвестиционные проекты 200 резидентов, большинство из которых (90%) — местные компании. Парк объединяет предприятия обрабатывающей промышленности, металлообработки, полиграфии. Создано около трех тысяч новых рабочих мест.

«Для нас принципиально важно успешное воплощение всех заявленных проектов, независимо от отрасли или масштаба компании. Наша цель — объединить резидентов для налаживания сотрудничества, создания новых партнерских связей и построения эффективных цепочек поставок», — отметил директор индустриального парка Игорь Оденко.