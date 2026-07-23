Еще 12 предприятий Подмосковья получили займы Фонда развития промышленности

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что льготное заемное финансирование ФРП остается востребованным инструментом поддержки. Благодаря ему компании могут модернизировать производства, запускать новые линии и выпускать востребованную продукцию. Общий объем инвестиций в поддержанные проекты превысит 4,8 млрд рублей.

Среди получателей поддержки — фармацевтическая компания «Герофарм». Она реализует инвестпроект на производственной площадке в Оболенске. При поддержке ФРП РФ предприятие создаст новый участок по производству препаратов для лечения сахарного диабета и заболеваний головного мозга. Общий бюджет проекта составит 1,6 млрд рублей, из которых 860 млн рублей предоставит Фонд развития промышленности РФ в виде льготного займа под 3% годовых.

Промышленные предприятия Подмосковья могут получить льготные займы в Фонде развития промышленности РФ по ставкам 3% и 5% годовых. Подробнее о программах — на сайте. Кроме того, предприятия региона могут воспользоваться программами Фонда развития промышленности Московской области, который предоставляет займы по льготным ставкам от 0,5% до 5% годовых на срок до семи лет. Узнать подробнее о программах ФРП МО можно на сайте.