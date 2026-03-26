Фонд поддержки ВЭД МО помог компаниям из Подмосковья выйти на зарубежные рынки

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области оказал содействие подмосковным компаниям в участии в Международной закупочной сессии. Мероприятие прошло в Пскове в рамках деловой программы Межрегионального промышленного кооперационного форума. Об этом информирует пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Компании, представляющие сегмент потребительских товаров повседневного спроса (FMCG), смогли презентовать свою продукцию и провести переговоры с потенциальными партнерами из Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. Они обсудили условия сотрудничества, получили доступ к зарубежным рынкам и готовой В2В-инфраструктуре при минимальных временных и ресурсных затратах.

Расходы на участие в закупочной сессии взял на себя Фонд поддержки ВЭД МО.

Узнать больше о международных мероприятиях для экспортеров можно на сайте Фонда: https://exportmo.ru/events. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». Подробнее о поддержке экспортеров — на инвестпортале: https://export.invest.mosreg.ru/catalog.