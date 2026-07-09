Фольклорный праздник проведут в деревне Дубровки 11 июля

В Доме-музее Сергея Клычкова в деревне Дубровки Талдомского городского округа 11 июля состоится литературно-фольклорный праздник «Сенокос в Дубровках». Мероприятие приурочили ко дню рождения поэта Серебряного века, родившегося в этой деревне.

Для гостей подготовлена насыщенная программа, включающая экскурсии по музею, где в свое время бывал Сергей Есенин, творческие мастер-классы по народным ремеслам, поэтические чтения, а также традиционные русские игры и хороводы.

Посетители смогут увидеть театрализованную реконструкцию сенокоса, научиться плести венки, попробовать деревенские угощения и травяной чай, а также посетить концерт с участием творческих коллективов округа.

Праздник начнется в 12:00. Вход для всех желающих свободный. Мероприятие рассчитано на посетителей всех возрастов.