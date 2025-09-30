Флешмоб ко Дню воссоединения четырех регионов с Россией прошел в Коломне

Три года назад жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей приняли решение воссоединиться с Россией. В годовщину этого события студенты колледжа «Коломна» провели флешмоб.

По словам участницы акции Марии, это очень важная для страны дата.

«Считаю, что в этот день восторжествовала историческая справедливость, и жители четырех регионов снова стали частью России. Несмотря на все трудности, люди выбрали, в какой стране хотят жить, на каком языке говорить, учить детей — и мы приветствуем их, чтобы вместе строить общее будущее», — добавила она.

Студенты построились, образовав число «89» — по числу регионов, которые с 30 сентября 2022 года входят в состав Российской Федерации. Ребята взяли в руки таблички в цветах российского триколора — белые, синие и красные.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу.