Флешмоб ко Дню Государственного флага России прошел в Жуковском

В городском округе Жуковский 22 августа состоялся флешмоб «Цвета Единства», который был организован активистами Жуковского отделения «Молодой гвардии», и праздник, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации. Флешмоб собрал более двухсот участников, среди них - молодежь, активисты, дети военнослужащих и ребята из пунктов временного размещения.

Участники выстроились в символические границы России, держа в руках шары цветов триколора - белые, синие и красные.

В рамках праздника показали легендарный фильм "Судьба человека", а также были организованны народные игры и спортивные эстафеты и анимационная программа.