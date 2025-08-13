Флешмоб ко Дню Государственного флага России прошел в Воскресенске

Во Дворце культуры «Цементник» в Воскресенске работает творческая лаборатория «Цемми», сотрудники которой ко Дню Государственного флага Российской Федерации провели для детей мероприятие «Самый главный триколор». Ребята стали участниками флешмоба и игровой программы.

Накануне Дня Государственного флага России, который отмечают в стране 22 августа, участники творческой лаборатории украсили лица цветами триколора. Ребята также оформили в бело-сине-красной гамме отрядный уголок.

Вместо зарядки для детей организовали флешмоб «Моя Россия». Малыши показали движения, отработанные на занятиях танцами под руководством Ирины Плешивцевой. Также для ребят провели тематическое занятие по вокалу и интеллектуальную игру, посвященную русским сказкам.

В конце мероприятия все участники изобразили на бумаге флаг России. Такие программы помогают детям познакомиться с историей государства, развить чувство патриотизма и творческие способности.