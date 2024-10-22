Флаконы и этикетки для духов начнут выпускать в Оболенске в 2025 году

Производитель парфюмерии в Серпухове строит новый комплекс, где будет делать флаконы и этикетки для своих духов. Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход работ и оценил готовность здания на 60%.

Строительство ведется в рабочем поселке Оболенск. Сейчас на площадке завершили монтаж несущих и ограждающих конструкций, построили котельную. Устройство кровли и наружных инженерных сетей завершено, сейчас ведется монтаж внутренних инженерных систем.

В здании будут выпускать тару и этикетки для парфюмерной продукции этого же производителя. В ассортименте компании есть духи, одеколоны, туалетная вода, шампуни и кондиционеры для волос, гели для душа, дезодоранты.

Строительство планируется завершить к маю 2025 года. Когда комплекс запустят в работу, здесь появится 50 новых рабочих мест.

На всех этапах застройщика сопровождают менеджеры Центра содействия строительству при правительстве Московской области.

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