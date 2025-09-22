В рамках 21-го тура чемпионата Московской области в лиге «А» футбольная команда «Зоркий» из городского округа Красногорск одержала уверенную победу над соперниками из Клина. Матч завершился со счетом 12:0 в пользу красногорских спортсменов.

Победа футболистов команды «Зоркий» — замечательный подарок для жителей Красногорска ко Дню города. Игра стала рекордной по числу забитых мячей.

«Потрясающий матч выдался: один из рекордных по забитым мячам. Приятно, что не пропустили. Обилие голов, красивый футбол — все, что нужно для такого важного дня для Красногорска», — отметил ирок и генеральный директор ФК «Зоркий» Егор Лелюхин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как в регионе откроются новые физкультурно-оздоровительные центры.