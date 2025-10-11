Финал творческого конкурса «Зажги» прошел в Мытищах

В финал творческого конкурса «Зажги» в Мытищах прошли 18 человек. Члены жюри огласили результаты и назвали победителей состязания.

Торжественную церемонию провела заместитель главы городского округа Мытищи Ольга Сидоркина. Она поблагодарила всех участников и отметила, что конкурс развивает творческий потенциал молодежи.

«Это то место и время, когда вы, творческие люди, можете показать все свои навыки и профессионализм. Каждое ваше выступление — это уже огромная победа над страхом и сомнениями», — подчеркнула Ольга Сидоркина.

Участники показали все, на что были способны. Победительница в номинации «Вокал» Валерия Бокова отметила, что каждое выступление для нее — это ценный опыт.

«Ты получаешь особое удовольствие от выступления, когда можешь донести смысл песни до зрителя. В каждый номер мы вкладываем душу. Важно не просто хорошо спеть или станцевать — зритель должен прочувствовать каждую эмоцию», — сказала она.

В номинации «Вокал» лучшими стали Варвара Торопова, Алиса Савандер, Валерия Бокова. В номинации «Хореография» — Mrak DANCE, Алия Юсупова и Елизавета Петрова, ARM DANCE. В категории «Оригинальный жанр» тройку лучших разделили Алексей Абрамян, Елена Качура и Александр Мещеряков.

Победители получили не только заслуженные награды, но и шанс выступить на праздничных мероприятиях на главных площадках в Мытищах.