Финал конкурса молодежных инициатив пройдет в Мытищах 29 августа

Фото: Медиасток.рф

Итоги конкурса «Мы — Мытищи» подведут 29 августа. Финал пройдет в амфитеатре Центрального парка культуры и отдыха.

Конкурс главы городского округа Мытищи проводится каждый год для поддержки молодежных инициатив и реализации социально значимых проектов. В этот раз отбор участников проходил по четырем номинациям: волонтерство и благотворительность; патриотическое и духовно-нравственное восприятие; творчество и духовное наследие; прорыв года.

Награждение победителей пройдет 29 августа в 16:00 в амфитеатре Центрального парка культуры и отдыха в Мытищах. Вход свободный.

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