Воробьев: рекордное количество учеников пойдут в школы Подмосковья в сентябре

В сентябре в подмосковные школы пойдет рекордное количество детей, это один миллион и 84 тысячи ребят, что на 41 тысячу больше показателей прошлого года. Линейки проведут 2 сентября, многие школы в этот день откроются после строительства или ремонта, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев .

В Подмосковье ежегодно строят новые и ремонтируют старые образовательные учреждения. Все работы стараются завершить вовремя, чтобы в сентябре ученики смогли сесть за новые парты. Линейки в этом году проведут 2 сентября, а к их безопасности подойдут с особым вниманием, отметил губернатор.

«Продолжаем большую работу в рамках президентского проекта капитального ремонта образовательных учреждений, кроме того, строим их за бюджетные и внебюджетные источники. Необходимо, чтобы к началу учебного года все школы были сданы, подготовлены, включая благоустройство, оснащение учебниками», — сказал Воробьев.

Всего в Подмосковье работают около 900 школ, 58 отдельных детских садов и 47 колледжей, некоторые их них откроются впервые. Это 39 школ и 26 детских садов, куда придут 38 тысяч учеников и шесть тысяч воспитанников. По словам главы Минобразования региона Ильи Бронштейна, штат в 39 учреждениях почти полностью укомплектовали, осталось всего 47 вакансий.

«В целом в школы Подмосковья в этом году к нам пришли почти 2,5 тысячи новых учителей. Они подписали контракты и со 2 сентября приступают к работе. Таким образом, общая численность учителей в Московской области составляет уже более 52 тысяч», — сказал он.

Еще 40 школ и 21 детский сад заработают после капитального ремонта, а в программу следующего года вошли 76 учреждений. Работы в них начнутся уже этой осенью.

Добираться до школ дети смогут на специальных автобусах. Всего на линиях будут курсировать 552 машины, из которых 75 — новые. Отдельное внимание уделят и обеспечению учебниками. Для этого в регионе создали резервный фонд и Telegram-бот, с помощью которого родители смогут сообщить о нехватке книг.

Торжественные линейки состоятся понедельник, 2 сентября, однако праздничную программу подготовили в парках и на воскресенье. Для школьников проведут концерт, спектакли, квесты, ярмарки и многое другое. За безопасностью всех мероприятий будут следить сотрудники органов внутренних дел, частных охранных предприятий, представители казачества и других общественных формирований, заявил начальник регионального управления МВД Виктор Пауков.

«Мы еще дополнительно проведем обследование всех помещений и прилегающих территорий. Возьмем все школы под особый контроль накануне Дня знаний, чтобы не допустить каких-либо актов вандализма», — добавил он.

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