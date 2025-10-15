Финал городского первенства по футболу прошел на стадионе «Труд» в Люберцах

Финал городского первенства по футболу в Люберцах провели в поселке Малаховка на обновленном стадионе «Труд». В заключительном этапе встретились мужские команды.

Команда «Лыткарино» заняла первое место, футбольный клуб «Малаховка» — второе, а клуб «Орбита» — третье.

«Заключительный матч последнего тура первенства округа прошел на новом футбольном поле стадиона „Труд“. Мы хотели, чтобы эта игра запомнилась и спортсменам, и зрителям, поэтому сделали все возможное, чтобы вовремя завершить работы на поле. Получился настоящий праздник футбола. Благодарю всех, кто пришел поддержать игроков и разделить с нами эту радость!» — отметил президент Федерации футбола городского округа Люберцы Сергей Стрекаловский.

Муниципальный депутат, руководитель футбольной школы «Спартак» Дмитрий Кудинов вручил юным футболистам, которые присутствовали на церемонии открытия, игровые мячи в рамках благотворительного проекта «Мячи детям».

«Ребята не первый год принимают участие в первенстве городского округа Люберцы, становились призерами соревнований. Желаю парням удачи, результативного футбола и красивых голов!» — сказал Дмитрий Кудинов.

В сезоне 2025 года в первенстве по футболу приняли участие девять команд из Люберец, Котельников и Лыткарина.