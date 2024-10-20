Финал детского футбольного фестиваля «Чемпионат победителей» прошел в Домодедове

Финальный этап всероссийского детского футбольного фестиваля «Чемпионат победителей» прошел в Домодедове. Спортивный праздник посетили более 200 воспитанников детских домов и социально-реабилитационных центров Москвы и Подмосковья, а также ребята, чьи отцы находятся в зоне проведения СВО.

Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов поблагодарил сотрудников благотворительного фонда «Ветер добрых перемен» и лично Евгения Алдонина за организацию фестиваля.

​«Фестиваль с каждым годом разрастается. Спасибо и всем звездам за то, что приезжаете каждый раз. А юным игрокам хочу пожелать найти новых друзей, побольше улыбок и, самое главное, без травм», — сказал Абаренов.

Главное событие фестиваля — это гала-матч, в котором все детские команды поочередно сразились со сборной звезд российского футбола. Также с прославленными футболистами сыграли команды детей с ограниченными возможностями здоровья.

​«Ребятам, которые сегодня вышли на поле, могу дать совет не бросать футбол. Мне радостно видеть, что все дети, когда играют с мячом, сразу же начинают улыбаться, смеяться, общаться друг с другом», — отметил чемпион СССР, заслуженный тренер РСФСР, восьмикратный чемпион России в качестве тренера, тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев.

Всего в рамках второго сезона прошло десять фестивалей — в Саранске, Омске, Тамбове, Воронеже, Туле, Костроме, Смоленске, Ярославле, Владимире и Домодедове.

​«Этот фестиваль мы проводим для социально незащищенных ребят. В процессе наших турниров просыпается очень большой мотивационный потенциал, дети начинают верить в себя и совершать чудеса», — подчеркнул председатель попечительского совета благотворительного фонда «Ветер добрых перемен» Денис Игнатов.

Фестиваль прошел при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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