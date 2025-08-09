Финал Детско-юношеского хоккейного турнира на Кубок Овечкина начался в Мытищах
Масштабное хоккейное мероприятие прошло в ледовом дворце «Воздух» в Мытищах. Там стартовал финал детского хоккейного турнира.
Сначала состоялось ледовое шоу, после на лед вышли легенды хоккея: Евгений Малкин, Кирилл Капризов, Дмитрий Орлов, Вячеслав Фетисов и Сергей Коньков.
Также участие в мероприятии приняли капитаны команд, которые сыграют в гала-матче: Павел Дацюк и Александр Овечкин с семьей, а также губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В этом году в турнире за победу боролись 24 команды мальчиков 2013 года рождения. Это сборные из России, Белоруссии и Казахстана.
Соревнования шли семь дней. Победителя определят уже сегодня.
Ранее мы рассказывали о том, что семилетний сын Овечкина Сергей забросил четыре шайбы в гала-матче с участием отца. На лед вышли как действующие спортсмены, так и ветераны хоккея.