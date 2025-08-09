Финал Детско-юношеского хоккейного турнира на Кубок Овечкина начался в Мытищах

Масштабное хоккейное мероприятие прошло в ледовом дворце «Воздух» в Мытищах. Там стартовал финал детского хоккейного турнира.

Сначала состоялось ледовое шоу, после на лед вышли легенды хоккея: Евгений Малкин, Кирилл Капризов, Дмитрий Орлов, Вячеслав Фетисов и Сергей Коньков.

Также участие в мероприятии приняли капитаны команд, которые сыграют в гала-матче: Павел Дацюк и Александр Овечкин с семьей, а также губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В этом году в турнире за победу боролись 24 команды мальчиков 2013 года рождения. Это сборные из России, Белоруссии и Казахстана.

Соревнования шли семь дней. Победителя определят уже сегодня.

