Фестиваль «Вселенная Леонова» прошел в Королеве

Масштабный фестиваль «Вселенная Леонова» организовал в рамках Недели космоса Технологический университет имени А. А. Леонова — филиал МИИГАиК. На Центральной площади города работали десятки интерактивных площадок, представлявших разные направления вуза.

Фестиваль посетили почетные гости — депутат Государственной думы Денис Кравченко, олимпийский чемпион по лыжным гонкам, депутат Московской областной думы Александр Легков и специалист РКК «Энергия», правнук Константина Циолковского Сергей Самбуров.

«Россия всегда стремилась быть первой, не зря у вас здесь написана цитата Алексея Леонова „Мы мечтали быть первыми“. Двигайтесь вперед, добивайтесь своих целей и ничего не бойтесь», — обратился к участникам Александр Легков.

Для гостей мероприятий были организованы разнообразные мастер-классы. Каждый желающий смог научиться оказывать первую помощь, создать радиотехническую цепь, попробовать себя в роли пилота БПЛА или узнать, как изготавливают современные протезы. А самые юные участники фестиваля оценили станок для лазерной гравировки, с помощью которого можно было получить уникальный сувенир на память.