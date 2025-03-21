Фестиваль вокальных коллективов прошел в Мытищах

Смотр-конкурс «Стань лучшим» ежегодно проводится Центре культуры «Подмосковье». Он стал настоящим праздником музыки и таланта.

Фестиваль дает вокалистам возможность показать свои лучшие номера, поделиться творческими успехами и продемонстрировать уровень, достигнутый за прошедший год. Он дарит радость и вдохновение как участникам, так и зрителям, оставляя незабываемые впечатления и желание возвращаться сюда снова и снова.

На открытии мероприятия конкурсантов приветствовала директор центра культуры «Подмосковье» Наталья Рамирес Крибейро.

Вокалисты структурных подразделений центра исполнили для зрителей любимые произведений. Руководители творческих коллективов волновались за своих подопечных, а зрители тепло принимали каждое выступление.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.