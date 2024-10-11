Фестиваль театров кукол в Мытищах занял второе место на Russian Event Awards

Международный фестиваль-премия театров кукол занял второе место в окружном этапе Международной премии Russian Event Awards. Его организовывает Мытищинский театр кукол «Огниво» имени С. Железкина.

Окружной этап Северо-Западного и Центрального федеральных округов Международной премии прошел в Ярославле и состоял из двух туров. Эксперты сначала составили список претендентов дистанционно, а затем состоялся очный этап публичных презентаций.

Фестиваль театров кукол в Мытищах занял второе место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 000 человек». Это мероприятие проходило в сентябре. Участниками конкурса стали 12 коллективов — пять зарубежных и восемь российских.

Победители и призеры Russian Event Awards автоматически попадают в общенациональный этап премии, который состоится в Нижнем Новгороде в ноябре.

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, из Подмосковья лучшими признали 14 проектов. Все они примут участие в финале.

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