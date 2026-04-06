Фестиваль талантов прошел на предприятии Подольска

В Доме культуры имени Карла Маркса состоялся шестой корпоративный фестиваль детского, юношеского и семейного творчества «Луч зажигает звезды 2026». В этом году масштабный праздник был приурочен к знаковой дате — 80-летию научно-исследовательского института Научно-производственного объединения «Луч».

Мероприятие объединило талантливых сотрудников предприятия и их семьи. Впервые на сцену наравне с детьми вышли и сами работники предприятия. Взрослые участники представили номера в различных направлениях, включая «Художественное слово». Самым юным артистам в этом году исполнилось всего четыре года.

Фестиваль собрал около 200 человек. Программа праздника была насыщенной: от вокального и хореографического искусства на сцене до выставки живописи и прикладного творчества. Оценивало выступления профессиональное жюри, в состав которого вошли заслуженный работник культуры Московской области Ольга Огонькова и представитель управления кадрами Юлия Гриднева.

Церемонию награждения провел председатель профсоюзной организации предприятия Сергей Плотников. Участники получили заслуженные награды: памятные кубки и дипломы за первые и вторые места: специальные подарки от предприятия «Луч». Фестиваль показал, что сотрудники атомной отрасли талантливы не только в науке и производстве, но и в искусстве.