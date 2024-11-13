Фестиваль ко Дню матери пройдет в Мытищах 23 ноября
Фестиваль проведут во Флагманском офисе молодежных объединений вместе с молодежным центром «Импульс». Гости смогут провести время активно, а мамы посоревнуются в конкурсе на звание «Супер мама».
Семейный фестиваль «Супер мама 2024», посвященный международному Дню матери, пройдет 23 ноября во Флагманском офисе молодежных объединений. Проведут самый семейный и добрый праздник осени вместе с молодежным центром «Импульс».
Гости смогут принять участие в разнообразных активностях: творческих мастер-классах для детей и взрослых, развлекательных играх, сняться в фотозоне. Выступления подарят зрителям талантливые артисты, всех ждут и вкусные угощения.
Кульминацией праздника станет конкурс на звание «Супер мама», в котором сможет поучаствовать каждая жительница, имеющая детей. Юным горожанам тоже будет чем заняться в это день. Семейный фестиваль «Супер мама» станет праздником, посвященным самым дорогим женщинам.
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