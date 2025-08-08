Фестиваль спорта пройдет в парке Жуковского 9 августа

В предстоящую субботу городской парк культуры и отдыха Жуковского превратится в центр спортивной жизни, объединив жителей и гостей города на фестивале «Победа», посвященном Дню физкультурника, который традиционно отмечается 9 августа.

«Это будет день, заряженный энергией, движением и отличным настроением для всей семьи! Насыщенная программа на любой вкус и уровень подготовки — от энергичных забегов до творческих мастер-классов», — сообщили в администрации парка.

Старт спортивному празднику будет дан с самого утра — в 08:00 начнется забег от сообщества «пять верст», который станет разминкой перед насыщенным днем. В 08:45 у главной сцены парка инструктор проведет разминку для участников эстафеты, а в 09:00 будет дан старт забегу.

В 11:00 на теннисной площадке парка состоится турнир по настольному теннису. Одновременно с этим, на главной сцене в 11:00 начнется занятие по йоге. Программа на главной сцене продолжится мастер-классами, пилатесом и танцами. На центральной площади в 12:00 будет организован мастер-класс по воздушной гимнастике. На детской площадке в 13:00 начнется спортивная программа «Веселые старты».