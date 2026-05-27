Фестиваль спаржи проведут в Коломне 30 мая

В конце мая Коломна вновь станет площадкой одного из самых необычных гастрономических событий Подмосковья. В Озерском парке «Сосновый бор» 30 мая пройдет традиционный фестиваль спаржи, который объединит фермеров, шеф-поваров и любителей авторской кухни.

Праздничная программа развернется с 16:00 до 21:00.

Одним из главных организаторов мероприятия выступит Николя Буассе — фермер, который в течение нескольких лет занимается выращиванием спаржи в подмосковных условиях. Благодаря его работе это растение постепенно становится все более популярным среди жителей региона и все чаще появляется в меню местных ресторанов.

Гостей фестиваля ожидают дегустации блюд, приготовленных на основе спаржи. Посетителям предложат как классические рецепты, так и необычные гастрономические сочетания. Для участников также подготовили серию мастер-классов от профессиональных шеф-поваров, которые расскажут о тонкостях приготовления деликатесного овоща и поделятся авторскими кулинарными приемами.

Отдельной частью программы станет конкурс молодых поваров. Начинающие кулинары смогут продемонстрировать свои навыки, а также получить рекомендации и советы от опытных мастеров гастрономии. Кроме того, рестораны Коломны представят собственные фирменные блюда, где главным ингредиентом станет спаржа.

Центральным событием фестиваля обещает стать попытка установить новый мировой рекорд. Организаторы намерены приготовить гигантский крем-суп из спаржи, который получил неофициальное название «Суп а-ля-Николя». Посетители смогут наблюдать за процессом приготовления и попробовать необычное блюдо.

Организаторы напоминают, что спаржа ценится не только за мягкий вкус, но и за полезные свойства. Зеленые, белые и фиолетовые побеги богаты витаминами, микроэлементами и антиоксидантами, поэтому овощ активно используется в блюдах здорового питания — от супов и гарниров до салатов и десертов. На фестивале также расскажут о тонкостях выращивания культуры в климатических условиях Подмосковья.