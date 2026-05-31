Фестиваль спаржи привлек множество гостей в парк Сосновый бор

В парке Сосновый бор города Озеры прошел восьмой фестиваль спаржи, который стал заметным событием для городского округа Коломна. На празднике были кулинарные мастер-классы от профессиональных шеф-поваров, дегустации необычных блюд, конкурс молодых кулинаров, ярмарка фермерской продукции и сувениров ручной работы. Для посетителей также подготовили концертную программу с участием творческих коллективов округа и развлечения для детей.

Главной героиней фестиваля стала спаржа. В Озерах ее выращивает французский фермер Николя Буассе и его хозяйство «Эколомна». На местных полях выращивают не только зеленую спаржу, но и спаржевую брокколи — гибрид «Никколини», а также другие сельскохозяйственные культуры.

По словам Николя Буассе, фестиваль задумывался как возможность познакомить людей с этим продуктом и показать разнообразие блюд, которые можно из него приготовить. «Суть этого фестиваля — чтобы все люди смогли приехать и бесплатно попробовать новинки, которые есть в спарже», — отметил фермер.

Одним из ярких событий праздника стало приготовление рекордного крем-супа из спаржи весом 222 килограмма, которым бесплатно угощали всех желающих. Однако главным достижением фестиваля многие гости называют возможность познакомиться с местной фермерской продукцией и открыть для себя новые гастрономические вкусы.