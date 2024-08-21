Фестиваль скандинавской ходьбы «Шагаем к долголетию» прошел в Мытищах

В Мытищинском лесопарке прошел областной летний фестиваль скандинавской ходьбы «Шагаем к долголетию». Участие в нем приняли пенсионеры из всех уголков Подмосковья.

Масштаб мероприятия впечатлил: в фестивале приняли участие 25 городских округов и около 300 граждан серебряного возраста. Участники не только прошли скандинавской ходьбой, но и посетили различные мастер-классы, среди которых был мастер-класс от заслуженного мастера спорта, трехкратной чемпионки мира и Европы по универсальному бою Татьяны Байковой.

«Посещение клуба „Активное долголетие“ приносит мне здоровье, общение и массу положительных эмоций. Сегодня столько много подмосковных жителей приехало на наш фестиваль!», — отметила участница Раиса Томская.

Фестиваль «Шагаем к долголетию» стал ярким примером того, как активный образ жизни может объединять людей и приносить радость в повседневную жизнь.

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