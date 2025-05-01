Фестиваль патриотической песни прошел в Мытищах

Артисты из различных округов Подмосковья приняли участие в музыкально-патриотическом фестивале «Песни Победы». Мероприятие прошло в культурно-информационном центре «Леонидовка».

В фестивале, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие новички и опытные артисты из Мытищ, городского округа Пушкинский и Москвы. Они исполнили всем известные военно-патриотические композиции, подарив зрителям незабываемые эмоции. Организаторы отметили высокий уровень подготовки участников.

Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, как проходит подготовка к празднованию 80-летия Победы. В Подмосковье проведут более 6000 мероприятий.