Фестиваль народов Севера прошел в лесопарке Павловской Слободы в Истре

В лесопарке «Шишкин лес» в Павловской слободе городского округа Истра состоялся фестиваль «Северное сияние». Организовывают его второй год подряд. Гости праздника водили хороводы, пели, танцевали и пили чай.

У входа в парк жителей и гостей Истры встречал большой белый медведь. Всех желающих катали на оленях, хаски и учили народным танцам. Помимо этого, для собравшихся подготовили экскурсии в ярангу — жилище северного народа. Там рассказали об их традициях и жизни. Перед зрителями на сцене выступил настоящий шаман в колоритном костюме.

Для детей и взрослых подготовили танцы и хороводы под народную музыку жителей Севера, чай из самовара и угощения.

«Невероятная атмосфера, в праздники хорошо провести так время. Несмотря на то, что прохладно, после просмотра и езды на упряжках хаски, хочется поехать на север и посмотреть на северное сияние. Это мечта моего детства», — поделилась гостья фестиваля Екатерина Баринова.

Для тех, кто любит активный отдых, на фестивале сделали лыжную трассу и горку. Спортивный инвентарь можно было взять напрокат.