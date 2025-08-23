Фестиваль народных ремесел и кулинарии прошел в поселке Лунево в Химках

Ежегодно после Яблочного Спаса в поселке Лунево городского округа Химки проводят фестиваль народных ремесел и кулинарии «День деревень». И в этот раз участников праздника угощали закусками, соленьями, сладостями, а все желающие посещали кулинарные и творческие мастер-классы.

Фестиваль «День деревень» — это путешествие в исконно русскую культуру с ее богатыми традициями и обычаями. Открыл его традиционный общий молебен.

Участники конкурса «Казачья стряпуха» угощали посетителей мероприятия пирогами с разными начинками. Гости праздника посетили мастер-классы по фланкировке, сборке и разборке оружия. Помимо этого, жители городского округа Химки поучаствовали в спортивных состязаниях. Особую атмосферу празднику придавали выступления казачьих коллективов.

«День деревень уже успел стать традиционным и каждый год притягивает как взрослых, так и детей. Глаза разбегаются от количества активностей, каждый может найти себе развлечение по душе», — поделилась жительница Химок Анастасия Потемкина.