Фестиваль народного творчества «Славянское подворье» прошел в Подольске

В Подольске прошел фестиваль «Славянское подворье». В рамках праздника прошли кулачные бои, в которых около 100 бойцов сошлись стенка на стенку.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов, председатель Совета депутатов округа Алексей Никулин и депутат Мособлдумы Павел Максимович посетили лучшие площадки фестиваля «Славянское подворье», который собрал множество жителей и гостей города.

Фестиваль предложил разнообразные программы от учреждений культуры и музеев на тематических подворьях. Посетители могли насладиться вкуснейшими блюдами славянской кухни в трапезном ряду, а также увидеть работу кузницы и приобрести товары народных промыслов и деликатесы на ярмарке.

Главным местом притяжения стала большая сцена, на которой в течение дня проходил концерт-конкурс творческих коллективов со всего Подмосковья. Московский казачий хор исполнил восемь композиций, после чего зрителей порадовали выступления звезд Надежды Бабкиной и Миа Бойка.

Новая площадка на поле недалеко от знаменитой усадьбы Голицыных и Знаменской церкви позволила впервые провести кулачные бои.

Фестиваль стал ярким событием для жителей Подольска, объединив традиции и современность, а также подарив незабываемые впечатления всем участникам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».