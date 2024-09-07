Фестиваль народного творчества прошел в парке Толстого в Химках

В парке Толстого состоялось празднование 85-летия городского округа в рамках фестиваля «Химки — территория дружбы и творчества». Для гостей подготовили насыщенную культурно-развлекательная программу, включая концерт фольклорных коллективов.

На фестивале работали интерактивные площадки, знакомившие посетителей с традициями разных народов. На «Фольклорной поляне» горожане участвовали в традиционных народных играх, а клуб исторической реконструкции «Солнцеворот» демонстрировал элементы сценического боя и славянский быт.

Школа «Московия» провела мастер-классы по древним ремеслам, а на ярмарке народных промыслов были представлены изделия ручной работы. Для детей была организована зона с анимацией и росписью арт-объекта «Дружба», где можно было разукрасить гигантскую поздравительную открытку.

«Мы с коллегами по депутатскому корпусу приняли участие в фестивале и пообщались с жителями. Было приятно видеть радостные лица и ощущать атмосферу праздника и единения. Желаю каждому жителю Химок счастья и благополучия», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

В парке «Экоберег» состоялся мастер-класс по росписи медалей «Химки 85», где участники создавали уникальные медали ручной работы. Депутаты Ирина Спирина и Наталья Каныгина отметили, что Химки — это люди, которые здесь живут: целеустремленные, трудолюбивые и талантливые.

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