Фестиваль народного творчества «Краснолетье» прошел в Коломне

В Коломне в шестой раз состоялся фестиваль «Краснолетье» — яркое событие, посвященное народному творчеству. Мероприятие прошло в рамках губернаторского проекта Московской области Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье» и позволило всем желающим познакомиться с богатой и самобытной русской культурой.

На территории сквера «Блюдечко» в историческом центре города развернулась масштабная ярмарка с традиционными ремеслами, мастер-классами и выступлениями фольклорных коллективов. Фестиваль собрал на одной площадке мастеров народных промыслов со всего Подмосковья.

Посетители смогли увидеть изделия ручной работы и погрузиться в атмосферу народных традиций, попробовав свои силы под руководством опытных наставников в резьбе по дереву, чеканке монет, изготовлении свечей из натуральной вощины, а также создании кукол из пряжи и лент. Особое внимание было уделено редким старинным ремеслам, таким как работа с шерстью и изготовление художественных изделий из мельчайшего бисера.

«Летний фестиваль „Краснолетье“ — это прежде всего встреча с мастерами. Не просто умельцами, а хранителями традиций, авторами уникальных техник и страстными вдохновителями. В этом году мы собрали настоящее созвездие талантов, чьи руки творят чудеса из дерева, бисера, воска, ваты, ниток, металла и даже теста! Именно они — живое сердце нашего праздника», — отметила директор коломенской «Школы ремесел» Анастасия Чибирева.