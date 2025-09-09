Фестиваль «Народное искусство России» прошел в Мытищах

Мытищинская галерея искусств уже во второй раз стала площадкой для проведения фестиваля народных промыслов, посвященного памяти Александра Грекова – академика Российской академии художеств и заслуженного деятеля искусств РФ.

Представили в экспозиции разнообразные традиционные промыслы, отражающие культуру и быт России: Федоскинскую лаковую миниатюру, Жостовскую фабрику, Богородскую резьбу, Хохломскую и Полховско-майданскую росписи, Мастерскую миниатюры и многие другие.

Гости праздника смогли принять участие в мастер-классе по Жостовской росписи и в изготовлении традиционной филимоновской игрушки. Обучали ремеслу художники, многие из которых проработали на фабрике много лет.

Фестиваль позволил посетителям не только познакомиться с шедеврами народного искусства, но и принять непосредственное участие в создании традиционных изделий.