Фестиваль «Народное искусство России» пройдет в Мытищах 6 сентября

Открытие традиционного осеннего мероприятия приурочили к Дню города. Фестиваль самых известных русских промыслов пройдет в Мытищинской галерее искусств уже во второй раз.

В основу идеи фестиваля легла концепция преемственности и глубокой связи современного искусства с его корнями, уходящими в народное и крестьянское творчество. Мероприятие посвящено памяти заслуженного деятеля искусств России, академика РАХ, Александра Грекова, который всю жизнь занимался сохранением народных промыслов.

Местом проведения фестиваля не случайно стали Мытищи. Город является родиной двух самых известных промыслов России, которые в этом году отмечают свои юбилеи — Жостовской росписи (200 лет) и Федоскинской лаковой миниатюры (230 лет).

Посетители увидят работы мастеров Московской и Нижегородской, Новгородской, Курской, Липецкой, Ивановской областей. На открытии фестиваля 6 сентября в 14:00 пройдут мастер-классы по изготовлению и росписи традиционной филимоновской игрушки, а также по жостовской росписи от заслуженного художника России Ларисы Гончаровой.