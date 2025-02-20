Фестиваль молодежных общественных организаций начался в Лосино-Петровском

В Лосино-Петровском прошел первый день муниципального фестиваля детских и молодежных общественных организаций городского округа «Будь в Движении». Учащиеся Свердловской школы № 2 представили собравшимся свои проекты и инициативы.

Так, ученики 11 «А» класса презентовали проект под названием «АртЭМОкоД: как научиться понимать свои эмоции и управлять ими». А ребята из 6 «В» класса представили инициативу «Музыка в играх: геймификация процесса развития музыкального слуха через музыкальное лото».

Отметим, что фестиваль проводят для популяризации лучших педагогических практик в сфере детского общественного движения, формирования компетенций организаторов молодежных сообществ, развития системы наставничества и много другого.

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