Фестиваль красок прошел в Ленинском округе

Масштабное интерактивное мероприятие Holi Dance посвятили 60-летию города Видное и 96-летию Ленинского городского округа. В Центральном парке собралось более 800 человек.

Организаторы подготовили насыщенную программу с творческими перформансами, увлекательными конкурсами и танцевальными флешмобами. Особое внимание уделили безопасности: все краски были сертифицированы и соответствовали экологическим стандартам.

«Мы специально пригласили организаторов из Санкт-Петербурга, чтобы подарить нашему городу частичку знаменитого северного фестиваля красок. Это прекрасная возможность для жителей всех возрастов стать частью масштабного красочного шоу, раскрыть свои творческие способности и получить незабываемые эмоции», — отметил начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации округа Владимир Каширин.

Жителей и гостей муниципалитета также ждал концерт, в котором выступили местные творческие коллективы и приглашенные артисты. Развлекательные интерактивные площадки работали у кинотеатра «Искра».