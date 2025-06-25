Фестиваль ко Дню молодежи пройдет в Подмосковье 28 июня

День молодежи отмечают в России 28 июня. В этом году он впервые пройдет во всех регионах страны под девизом «Знай. Люби. Гордись. Приумножай». В Подмосковье праздник состоится в 45 окргуах, а главным местом станет Балашиха. Организатором мероприятия выступит Министерство информации и молодежной политики региона.

«В Московской области более двух миллионов человек в возрасте от 14 до 35 лет. Все они очень разные, с разными увлечениями, интересами, талантами, стремлениями. Поэтому и программу фестивалей в Подмосковье мы постарались сделать максимально разносторонней, чтобы каждый смог найти что-то для себя», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Центральной площадкой станет Пестовский парк, где с 12:00 до 20:00 гостей ждет насыщенная программа. Пройдут встречи с ветеранами СВО, мастер-классы, викторины от «Движения Первых», турниры по баскетболу, уличному футболу, BMX и фристайлу. Завершит день большой концерт с участием молодых российских артистов.

Всех приглашают отметить праздник вместе, вход свободный. За новостями можно следить в Telegram-канале «МЫ — БУДУЩЕЕ».