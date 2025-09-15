Фестиваль к 125-летию первой матрешки прошел в Сергиевом Посаде

На пешеходной зоне «Дорога к Храму» 13 сентября прошло грандиозное «Шествие матрешек». Более 400 человек в ярких костюмах и кокошниках прошли от Конного двора на «Дорогу к Храму».

Далее гостей праздника ждало представление от актеров «Театрального ковчега в Дубраве». Погрузиться в мир русской традиции гости смогли на творческих мастер-классах и беседах об истории матрешки.

Также на «Дороге к Храму» работали различные фотозоны и ярмарка изделий народных промыслов.