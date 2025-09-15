Фестиваль к 125-летию первой матрешки прошел в Сергиевом Посаде

На пешеходной зоне «Дорога к Храму» 13 сентября прошло грандиозное «Шествие матрешек». Более 400 человек в ярких костюмах и кокошниках прошли от Конного двора на «Дорогу к Храму».
Далее гостей праздника ждало представление от актеров «Театрального ковчега в Дубраве». Погрузиться в мир русской традиции гости смогли на творческих мастер-классах и беседах об истории матрешки.
Также на «Дороге к Храму» работали различные фотозоны и ярмарка изделий народных промыслов.
Праздник продлился до 18:00. Для жителей и гостей округа выступили дуэт BALALAIKES и группа «Лирники». Прошло дефиле матрешек, концерт с участием творческих коллективов Сергиево-Посадского округа и Сергиево-Посадского муниципального оркестра.
Фестиваль состоялся по инициативе Фонда по развитию города Сергиев Посад. Организаторами выступили администрация округа, муниципальные учреждения культуры и образования, предприниматели и Торгово-промышленная палата.
