Фестиваль искусств для пенсионеров прошел в Мытищах

В Культурно-информационном центре «Леонидовка» городского округа Мытищи состоялся фестиваль искусств для долголетов «Закружилось в танце время». Свои таланты продемонстрировали не только мытищинцы старшего возраста, но и пенсионеры города Королев.

Подобное мероприятие организуют уже во второй раз. По словам руководителя хореографических коллективов Культурно-информационного центра «Леонидовка» Оксаны Якушевой, это не просто фестиваль, это дружеская встреча участников клуба «Активное долголетие». На мероприятии люди серебряного возраста показывают свои таланты и умения, знакомятся и общаются, обмениваются опытом.

«Само название фестиваля говорит о том, что над творчеством не властно время, годы и погода. В любом возрасте нужно получать удовольствие от жизни и заниматься любимым делом», — подчеркнула Оксана Якушева.

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