Фестиваль и народные гуляния пройдут в Ленинском округе на Масленицу

В этом году проводы зимы обещают быть особенно сытными. В рамках фестиваля «Русская кухня» гостям предложат блины с разными начинками, традиционные угощения и горячие напитки. На стадионе разместят масленичную карусель и ярмарочный столб. Для посетителей подготовили народные игры и состязания, а также концерт с участием фольклорных коллективов. Ремесленники покажут свою продукцию на выставке-продаже.

«Праздник подарит возможность провести время с семьей и друзьями, познакомиться с русскими обычаями и народными забавами. Ждем всех, кто хочет вместе встретить долгожданную весну», — рассказала заместитель начальника управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского округа Лариса Лазарева.

Завершится праздник сожжением чучела Масленицы. Вход свободный, ограничений по возрасту нет.