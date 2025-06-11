Фестиваль ГТО пройдет в Котельниках 16 июня

Центром проведения спортивного мероприятия в рамках проекта «Лето в Подмосковье» станет Кузьминский лесопарк. Летний фестиваль «Готов к труду и обороне» станет прекрасной возможностью сдать основные нормативы ГТО на свежем воздухе.
Перед началом испытаний для всех желающих проведет разминку отличник физической культуры и спорта Российской Федерации Михаил Набокин. Принимать нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО будут сотрудники спортивной школы «Котельники».
Участникам предстоит выполнять отжимания, подтягивания, наклон из положения стоя и прыжок в длину. Присоединиться к сдаче и проверить свою физическую подготовку могут все желающие в возрасте от семи лет. Начало фестиваля в 10:00.