Фестиваль футбола среди дошкольников прошел в Красногорске

Фестиваль прошел на стадионе «Зоркий». В нем приняли участие 63 команды из Путилкова, Нахабина, Петрово-Дальнего и Опалихи.

Близкие поддерживали ребят с трибун.

«Все вышли на наш обновленный стадион „Зоркий“ с одним из самых любимых видов спорта в нашей стране и нашем Красногорске. От имени главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова желаю вам удачи, хорошего настроения и только побед. Ура!» — сказала первый заместитель главы Наталья Тимошина.

Ребята уверенно владели мячом. Инструктор по физкультуре образовательного центра «Сабурово» Зухра Унаджева отметила, что юным футболистам важно участвовать в соревнованиях. Спортсменам вручили сладкие угощения и футбольные мячи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.