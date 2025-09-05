Фестиваль футбола пройдет в Люберцах в День города

Праздник футбола приурочат в Люберцах ко Дню города. Прийти на матчи могут все желающие.

Мероприятие пройдет уже завтра, 6 сентября. Два матча состоятся на «Атеси-арене». Команды поучаствуют в областных соревнованиях среди мужских команд «В-3» и «Б-2».

Клуб «Красково» встретится с клубом «Нара» в полдень, команда «Гэлакси» поборется за победу с командой «Велес-М» в 16:00

Турниры среди детско-юношеских команд 2015-го, 2016-го и 2017-го годов пройдут на стадионах «Балятино», «Урожай» и «Искра». Домашние игры с МФК «ЛКС» из Липецка проведет МФК «Газпром — Югра» во Дворце спорта «Триумф» в рамках третьего тура БЕТСИТИ Суперлиги.

«Приглашаем всех жителей и гостей округа присоединиться к нашему празднику футбола, вместе отметить День рождения Люберец и лично ощутить ту энергию и радость, которые приносит живое участие в спортивных мероприятиях такого уровня!» — сказал президент Федерации футбола городского округа Люберцы Сергей Стрекаловский.