Фестиваль футбола ко Дню города прошел в селе Марфино в Мытищах

Грандиозный футбольный праздник, приуроченный ко Дню городского округа Мытищи, прошел на стадионе в поселке Марфино. Фестиваль начался с увлекательных детских футбольных эстафет, которые привлекли внимание как участников, так и зрителей.

Участники проявили свои навыки и скорость в первой эстафете, и по итогам соревнования победителем стал Мухаммед Балтаев. Серебряная медаль досталась Норику Нерсисяну, а бронзу завоевал Артем Оганесов. Вторая эстафета также выдалась напряженной: золото выиграл Евгений Левин, следом за ним финишировал Мухаммед Балтаев, а бронзовую награду получил Каурцев Никита. Третья эстафета стала настоящим испытанием для юных спортсменов: золото вновь завоевал Артем Оганесов, второе место занял Сергей Емельянов, а третье — Жавохир Шарипов.

После завершения эстафет состоялся детский футбольный турнир, который стал кульминацией праздника. Команда футбольного клуба «Марфино» одержала победу, завоевав золотые медали. Серебряные награды достались «Реал Марфино», а бронзовые награды были вручены команде «Федоскино».

Взрослые команды также продемонстрировали отличные результаты на поле. Первое место в турнире заняла «Свобода» из поселка Некрасовский, второе место — «Арсенал» из военной части Трудовая, а третьими стали игроки команды «Вымпел» из Лобни.

После завершения основных футбольных соревнований все желающие могли участвовать в разнообразных конкурсах и мастер-классах, которые добавили празднику еще больше веселья и активности. Участники могли попробовать свои силы в различных спортивных играх, а также научиться чему-то новому под руководством опытных тренеров и инструкторов.