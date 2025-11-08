Фестиваль «Дружба народов» прошел во Дворце культуры «Яуза» в Мытищах

Во Дворце культуры «Яуза» 6 ноября прошел фестиваль «Дружба народов». Участники представили красочные национальные костюмы, угощения и концертную программу.

Кроме того, руководители национально-культурных автономий и конфессий городского округа Мытищи совместно с представителями руководства администрации и общественных организаций в дружеской обстановке за чашкой чая обсудили актуальные вопросы.

Мероприятие было организовано Общественной палатой городского округа Мытищи при поддержке администрации и Совета депутатов.

В творческой части фестиваля коллективы в национальных костюмах продемонстрировали богатство традиционных танцев и песен народов России.

Председатель Общественной палаты Игорь Савош подчеркнул важность поддержки национальных автономий и их интеграции в общественную жизнь, отметив, что знакомство с культурами обогащает и сплачивает общество.

«Единство народов — несокрушимая крепость. Несмотря на естественные различия в языках, вероисповеданиях и историческом опыте, именно преодоление этих преград и стремление к диалогу укрепляют наше единство, делая его по-настоящему ценным и незыблемым», — сказал Игорь Савош.