Фестиваль для детей с ОВЗ прошел в Орехово-Зуеве

В Куровском состоялся IV областной фестиваль творчества «Как в сказке» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Фестиваль собрал десятки участников из различных муниципалитетов Подмосковья.

Организатором мероприятия выступил социальный центр «Орехово-Зуевский», который на протяжении многих лет оказывает поддержку и помощь детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям.

В этом году на сцене фестиваля «Как в сказке» таланты и артистические способности продемонстрировали дети из различных городов Подмосковья, включая Коломну, Шатуру, Воскресенск, Обухово, Орехово-Зуево и другие муниципальные образования.

Юные артисты представили свои номера в трех различных направлениях: «Художественное слово», «Звонкий голосок» и «Потанцуйте, наши ножки». Программа праздника включала в себя не только концертные выступления, но и множество других активностей.