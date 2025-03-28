Фестиваль детского творчества на английском языке прошел в Мытищах

Восьмой фестиваль детского творчества на английском языке «Вдохновение-2025» провели в школе № 8 в Мытищах. Участие в нем приняли 112 обучающихся из 19 образовательных учреждений городского округа.

Свои способности в иностранном языке они показали в четырех номинациях: «Весна Победы», «Театрализация», «Песенное творчество», «Декламация стихов». Жюри отметило высокий уровень владения языком, интересные творческие находки, сценическую культуру и артистизм школьников.

В дисциплине «Весна Победы» первое место заняла частная школа «Город Солнца», почетное второе место — у школы № 36, а третье место поделили школы № 12 и № 34. В номинации «Песенное творчество» среди четвертых и седьмых классов завоевала школа № 10, второе место досталось ученикам школ № 10 и № 19, третье место — у ребят из школы № 19. В направлении «Песенное творчество» среди учащихся восьмых-одиннадцатых классов первое место разделили школы № 3 и № 14, второе место заняла школа «Классика-М», почетное третье место — у воспитанников школ № 8 и № 36.

В дисциплине «Декламация стихов» среди четвертых-шестых классов лидировала школа «Классика-М», два вторых места — у учащихся лицея № 34 и третье место завоевала школа № 14. В номинации «Декламация стихов» среди школьников седьмых-девятых классов лучшей стала школа «Классика-М», следом за ней второе место заняли образовательные учреждения № 19 и № 33, а третье место — школа № 19. В направлении «Театрализация» первое место завоевали воспитанники школы «Логос М», немного уступили им, оказавшись на втором месте, также учащиеся школы «Логос М» и «Вектор» и третье место — у ребят из школы «Вектор».