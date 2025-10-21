Фестиваль «Азбука спорта» прошел в Ленинском округе

В минувшие выходные на территории парка «Апаринки» прошли первенство Ленинского городского округа по скандинавской ходьбе и фестиваль «Азбука спорта». Событие, ставшее уже традиционным, проводится в шестой раз и объединяет жителей всех возрастов.

Более 100 участников в возрасте от пяти до 84 лет собрались, чтобы принять участие в детских и взрослых забегах, соревнованиях по скандинавской ходьбе и энергичной массовой зарядке. Наряду с юными спортсменами соревновались участники программы «Активное долголетие», что стало ярким символом единства поколений и приверженности здоровому образу жизни.

«Мы стали свидетелями замечательного события, которое в шестой раз объединило несколько поколений жителей нашего округа. Видеть увлеченных спортом детей и в то же время активных и полных энергии представителей старшего поколения — это лучшая картина к понятию „здоровый образ жизни“. Мы планируем и дальше развивать эту добрую традицию», — сказала начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Ольга Перминова.

Всех победителей и призеров наградили дипломами, медалями и памятными подарками.